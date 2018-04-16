مدير مستشفى هليوبولس: يجب على الدولة وضع حد للاعتداء على الأطباء

علق الدكتور مصطفى شكري، مدير مستشفى هليوبوليس، على واقعة الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله، من زوج ممرضة بالمستشفى، بسبب طلب الأخير إجازة لزوجته، قائلًا إن الشرطة وضعت «الكلابشات» في يده وتعاملت معه كجاني وليس مجنى عليه.



وأضاف «شكري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، أنه فوجئ بتهريب زوج الممرضة وتحرير محضر ضده، عقب الاعتداء عليه وصفعه بالقلم على وجه بمصعد المستشفى، متابعًا: «قوة المستشفى ما تسمحش أدى إجازات للتمريض، والمطلوب مني كطبيب عشان أحمي نفسي أمشي بـ(بودي جارد) عشان مفيش حد يعتدى عليا».



وأشاد باهتمام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، ومطالبته بالحضور فور علمه بالواقعة، وإجراء تحقيق عاجل من الوزارة؛ لرد اعتباره ومساعدته في الحصول على حقه، مضيفًا أنه تم تكليفه من الدولة بتطوير وإدارة مستشفى هليوبوليس ويجب على الدولة، وضع حد للاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم؛ ليتمكنوا من أداء المهام المكلفين بها.



واستقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أمس السبت، الدكتور مصطفي شكري، مدير مستشفى هليوبوليس، بعد الاعتداء عليه، وصفعه على وجهه من قبل زوج ممرضة بالمستشفى، لرفضه إجازة «غير وجوبية» لها، يوم الخميس الماضي، وأمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.