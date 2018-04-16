مدير شرطة النقل: «الداخلية» تستحدث الخطط الأمنية وفقا للأحداث الجارية

قال اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إن وزارة الداخلية تستحدث الخطط الأمنية وفقا للأحداث الجارية والاستعداد للتعامل معها، والتأكد على إنفاذ القانون، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمحطة سكك حديد القاهرة وإدارة شرطة مترو الأنفاق؛ لمتابعة الحالة الأمنية.

ووجه «حسين»، بمداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطات وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي بكل حزم وحسم وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات.

وأمر بتكثيف الخدمات الأمنية بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق إحكام الإجراءات التأمينية، مؤكدًا على حسن معاملة الجمهور واليقظة التامة، مؤكدا ضرورة ارتداء الصديري الواقي واتخاذ كافة التدابير الأمنية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات وأهمها مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد، ونظرا لحالة التأهب القصوى التي اتخذتها الإدارة.