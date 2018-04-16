«الصحفيين العرب» يدين الهجوم الثلاثي على سوريا

أعرب اتحاد الصحفيين العرب، عن قلقه البالغ، إزاء الهجوم الثلاثي على الأراضي السورية، فجر السبت الماضي، والذي استهدف مراكز بحثية علمية سورية ومواقع عسكرية، مطالبًا بتحقيق دولي سريع في هذا الشأن.

وبحسب بيان للاتحاد، فقد أكد فيه تضامنه الكامل مع اتحاد الصحفيين السوريين والشعب السوري ضد هذا العدوان، دون انتظار نتائج زيارة مبعوثي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدينة الغوطة.

ودعا اتحاد الصحفيين العرب المجتمع الدولي والدول الكبرى، لتحمل مسؤولياتها للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وحقن دماء أبناء الشعب السوري واستعادة سيادة ووحدة الأراضي السورية.