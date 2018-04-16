البرلمان يعد تقريرا عن «خطاب السيسي» أمام القمة العربية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على إحالة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، إلى لجنة الشؤون العربية بالمجلس لإعداد تقرير عنه يعرض على البرلمان في وقت لاحق.

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال: «تضمن خطاب السيد رئيس الجمهورية، الذي نعتبره خطابا تاريخيا للأمة العربية، الكثير من توصيف حالة الوطن العربي الراهنة».

وأضاف: «وفي ذات الوقت يعتبر هذا الخطاب دليلا للعمل العربي في المرحلة الراهنة ولهذه الأهمية ولما ورد في هذا الخطاب من رسائل للجميع في داخل الوطن العربي وخارجه أمرت بإحالته إلى لجنة الشؤون العربية مع إعداد تقرير عنه يعرض على المجلس».

وعرض «عبدالعال» قرار الإحالة للتصويت، فوافق النواب، فأعلن عن موافقة المجلس قائلا: «يحال خطاب رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية بالسعودية تحت عنوان القدس إلى لجنة الشؤون العربية لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس كما أشكر بهذه المناسبة النائب كمال أحمد الذي كان له السبق (في مقترح إحالة الخطاب إلى لجنة الشؤون العربية)».