وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن عدم مشاركة بلاده في الضربات العسكرية الغربية على سوريا

دافع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن رفض الحكومة الألمانية المشاركة العسكرية في الضربات، التي وجهتها دول غربية لسوريا.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات خاصة اليوم الإثنين، «فقط لأننا لم ننفذ بأنفسنا ضربات جوية لا يعني أننا نبقي أنفسنا خارج من الأمر».

وذكر «ألتماير»، أن الحكومة الألمانية تسعى عبر كافة القنوات لوقف القتل في سوريا، وقال: «نحن ندعم التضامن الغربي، ونقوم بمهام مختلفة عن مهام آخرين، مثل تدريب البيشمركة».

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت في ساعة مبكرة من صباح أول أمس السبت، ضربات على سوريا، حسبما أعلن قادة الدول الثلاث، وذلك ردًا على هجوم كيماوي قاتل على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

وتسعى ألمانيا وفرنسا الآن إلى بدء عملية دبلوماسية لإنهاء النزاع في سوريا.