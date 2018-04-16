علق السفير منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، على القمة العربية الـ29، التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية، مشيدًا بنجاحها.

ووصف «زهران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الاثنين، البيان الختامي بأنه كان شاملًا وجامعًا حيث تناول جميع المشكلات التي تواجه الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، وهو ما يعد نقلة نوعية إلى الأمام، نظرًا إلى عدم استناده فقط إلى الواقع الذي يعيشه المحيط العربي، إنما استشرافه أيضًا مستقبل العمل المشترك الذي ستكون جامعة الدول العربية إحدى آليات تنفيذه.

وقال إن هذه هي بداية للعمل العربي المشترك الذي سيتسند إلى ما توصلت إليه القمة من قرارات وبيانات ومواقف مشتركة، موجهًا التحية للقادة العرب لما توصلوا له من مواقف قومية تعكس إرادة شعوبهم تجاه مختلف القضايا العربية.

وانعقدت أمس الأحد، القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.