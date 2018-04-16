إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، قد قامت بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج بحملة مكبرة؛ لإزالة 14 حالة تعدي بقرية الصوامعة شرق، وقد استهدفت الحملة كافة التعديات الموجودة بالقرية على أملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى الغرز والمقاهي التي تمت إقامتها بدون ترخيص، والتي تستخدم في أعمال بيع وتوزيع المواد المخدرة.

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن الحملة تمت بمشاركة لوادر ومعدات مجلس مدينة أخميم، تحت تأمين من قوات الشرطة برئاسة اللواء جلال أبو سحلي مساعد المدير لفرقة الشرق، والعقيد أحمد شوقي رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث أخميم، والنقيب كريم علام رئيس مباحث وحدة مباحث الصوامعة شرق.

وأضاف «إمام»، أن الحملة تمكنت من إزالة 14 حالة تعدي، منها تعديات على أملاك الدولة وحرم الري والصرف والطريق العام وهي عبارة عن غرز ومقاهي بدون ترخيص، وقد تمت إزالتها تمامًا.