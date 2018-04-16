متحدث «النواب»: ليس هناك أي مشروع لتعديل قانون الأحزاب

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن ما يدور من أحاديث وأنباء حول وجود تشريع لإعادة ترتيب الحياة الحزبية وتحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب، مجرد اجتهادات صحفية وإعلامية.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أن الحياة الحزبية بحاجة إلى إعادة نظر، لكنه حتى الآن ليس هناك أي مشروع قانون جديد بشأن تكوين الأحزاب أو تعديله.



وأوضح: «ما يتم طرحه الآن مجرد أفكار تجول في ذهن الكثير ممن يهتمون بالعمل الحزبي، لكن ليس هناك شيء تم تحديده على وجه الوضوح بشأن اندماج الأحزاب لكن كل المناقشات تأتي في سياق تنشيط الحياة الحزبية، واستمرارها».