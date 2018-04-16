العاهل السعودي يمنح «القحطاني» عضوية بمجلس إدارة مركز المعلومات الوطني

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أعلن المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، عن اختياره لعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني بالمملكة، بأوامر ملكية صادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال «القحطاني»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الاثنين، «يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله على الثقة الكريمة بتشريفي وتكليفي بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني».

وأنهى تصريحه، قائلًا: «أدعو الله عز وجل أن أكون على قدر هذه الثقة الكريمة».