الإثنين 16 أبريل 2018 11:07 ص القاهرة القاهرة 31.1°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

وفاة شخص وإصابة 24 جراء حريق بدار للمسنين في ألمانيا

ألمانيا- د ب أ
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 10:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 10:41 ص

لقي شخص حتفه جراء اندلاع حريق في نزل لرعاية المسنين في مدينة أوفنباخ الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأسفر الحريق أيضا عن إصابة 24 شخصا باختناقات جراء الدخان الناجم عنه، من بينهم 10 أشخاص مصابين بإصابات بالغة تم نقلهم على متن سيارات إسعاف إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا «التوقيت المحلي»، في الطابق الثاني من النزل لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث.

ولم تتضح هوية الشخص الذي توفي جراء الحريق بسبب آثار الحريق البالغة على جثته.

وترجح الشرطة أنه ساكن إحدى الغرف التي أتى عليها الحريق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك