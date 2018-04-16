وفاة شخص وإصابة 24 جراء حريق بدار للمسنين في ألمانيا

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لقي شخص حتفه جراء اندلاع حريق في نزل لرعاية المسنين في مدينة أوفنباخ الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأسفر الحريق أيضا عن إصابة 24 شخصا باختناقات جراء الدخان الناجم عنه، من بينهم 10 أشخاص مصابين بإصابات بالغة تم نقلهم على متن سيارات إسعاف إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع الحريق في حوالي الساعة الرابعة صباحا «التوقيت المحلي»، في الطابق الثاني من النزل لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث.

ولم تتضح هوية الشخص الذي توفي جراء الحريق بسبب آثار الحريق البالغة على جثته.

وترجح الشرطة أنه ساكن إحدى الغرف التي أتى عليها الحريق.