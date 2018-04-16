«الدفاع الروسية»: التدريب على مكافحة الإرهاب ضمن مناورات «حماة الصداقة-2018» في مصر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن مناورات الإنزال الجوي المشترك «حماة الصداقة – 2018» بين روسيا ومصر، ستجرى هذا العام على الأراضي المصرية في نوفمبر المقبل.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن بيان للوزارة أنه: «في إطار اجتماع عقد بين ممثلين عن القوات المسلحة المصرية وقيادة قوة الإنزال الجوي الروسية لبحث المناورات التكتيكية المشتركة لعام 2018، تم الاتفاق على طبيعة واتجاه أنشطة التدريب المقبلة».

وأضاف البيان أن: «المناورات المشتركة ستجرى في ميادين ومطارات عسكرية مصرية، وستحمل طابع التدريب على مكافحة الجماعات الإرهابية».

ولفتت الوزارة إلى أن المناورات «ستشمل مختلف جوانب التنسيق في تنفيذ العمليات المشتركة التي تحاكي القضاء على الزمر الإرهابية في إحدى مناطق مصر».

وكانت مناورات «حماة الصداقة-2017» قد جرت في روسيا، وتدرب فيها المظليون الروس والمصريون على إتقان عمليات الإنزال الجوي المشترك، والقيام بالمناورة في منطقة تنفيذ المهمة، إضافة إلى الاستيلاء على منطقة جبلية.