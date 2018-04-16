«فودة» يتابع المرحلة الرابعة من تطوير السوق القديم بشرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية لمتابعة أعمال المرحلة الرابعة من تطوير منطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ والتي تشمل رصف طرق وبلدورات وأعمال تجميلية وفتح وتغير مسارات وإنشاء برجولات وأعمال فنية في إطار تحويل السوق القديم لمزار سياحي عالمي.



وقال المحافظ، إن الهدف من تطوير منطقة السوق التجاري القديم لتصيح المنطقة مزارا سياحيا أثريا تراثيا بجانب كونه منطقة تجارية وتمشيا مع كون مسجد الصحابة من المقاصد التي يقصدها السائحين من دول العالم المختلفة.



وأوضح أنه تم تطوير البوابات ومداخل ومخارج السوق وشكل المحلات وإنشاء برجولة ضخمة متعددة الأغراض ومعرض كتاب ومرسم ومعرض للفنون التشكيلية وكشك موسيقي وغيره.