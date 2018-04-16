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المسماري: المشير حفتر بصحة جيدة.. وسيعود إلى ليبيا قريبا

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر
معاذ حجازي
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 1:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 1:00 ص
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر «جيدة»، مؤكدًا عودته إلى ليبيا قريبًا.

وأضاف «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أنهم في انتظار عودته إلى ليبيا بعد انتهاء علاجه في إحدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد أن الأمور في ليبيا من الناحية العسكرية تسير بشكل جيد جدًا، موضحًا أن كل ضابط يعرف مهامه ويتم التواصل دائما مع غرف العمليات، حسب قوله.

يذكر أن تقارير إعلامية أشارت، الجمعة الماضية، إلى تعرض المشير خليفة حفتر لوعكة صحية شديدة، فيما أفادت أنباء أخرى بوفاته، قبل أن ينفي المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، هذه الشائعات.

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