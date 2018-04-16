البيت الأبيض: نبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا في المستقبل القريب

أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا في المستقبل القريب، وذلك حسبما أفادت فضائية «أون لايف» في خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين.

يُذكر أن سوريا تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتخذوا قرارًا بقصف سوريا اعتمادًا على وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وليس على حقائق.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «أساس الهجوم، وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين، اعتمدت على تقارير سرية مزعومة من الوكالات الحكومية ذات الصلة والخدمات السرية لفرنسا، كانت جميعا من وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية».