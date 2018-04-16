النبيذ يدفع انيستا للرحيل عن برشلونة

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قرر اللاعب الإسباني المخضرم اندريس انيستا، نجم برشلونة، الإعلان عن قرار رحيله عن ناديه يوم السبت المقبل عقب مباراة الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن انيستا سيرحل إلى الدوري الصيني وأن مشروب النبيذ يعد أحد أبرز الأسباب وراء انتقال اللاعب لأحد أندية هذه المسابقة.

وأوضحت "ماركا" أن العقد الذي سيبرمه انيستا للانتقال للدوري الصيني سيرتبط بشكل أو بأخر بمسألة ترويج مشروب النبيذ الذي تنتجه إحدى شركات اللاعب الإسباني.

وأفادت بعض المصادر أن شركة انيستا لإنتاج النبيذ ستبيع مليوني زجاجة من هذا المشروب سنويا في السوق الصيني العملاق.

وأنشأ انيستا شركته لبيع النبيذ في 2010 في مسقط رأسه بمدينة فوينتيالبيا الإسبانية.