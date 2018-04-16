رئيس الوزراء: ضخ 15 ألف طن لحوم ودواجن من أول مايو استعدادا لشهر رمضان

مد فترة معرض «أهلا رمضان» بالقاهرة والمحافظات حتى 31 مايو

بحث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، موقف الاستعدادت السنوية للحكومة لشهر رمضان، من حيث التأكد من توافر السلع الرئيسية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، في اجتماع موسع، اليوم، مع وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية، وممثلين من الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع إجراءات توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى، اعتبارا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان، وضمان توزيعها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقرر رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، زيادة الكميات المطروحة من اللحوم إلى 7500 طن ومثلها للدواجن، اعتبارا من أول مايو، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم و10 آلاف طن للدواجن خلال أيام شهر رمضان المعظم، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى، وفي مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكافة مستلزمات الشهر المعظم.

وتتضمنت القرارات مد فترة معارض «أهلا رمضان» بالعاصمة والمحافظات حتى 31 مايو على أن تبدأ اعتبارا من اليوم العاشر لنفس الشهر، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا؛ ليصل عددها الإجمالي إلى مليون شنطة تتحمل تكلفتها وزارة الأوقاف ووزارة البترول ووزارة السياحة وتقوم وزارة الأوقاف بتوزيعها.

ومن المنتظر أن تقوم وزارة التموين بطرح 500 ألف كرتونة سلع تموينية من خلال منافذها بسعر الجملة وزيادة عدد معارض «أهلا رمضان» بمختلف المحافظات، وتشارك في تزويدها بالسلع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية على أن يتم توفير أماكن مناسبة للمخازن وأماكن ثلاجات التبريد والتجميد بكل محافظة لسرعة تلبية احتياجات منافذ البيع بمعارض «أهلا رمضان» بالمحافظات.

كما تتضمنت القرارات التي خلص لها الاجتماع، متابعة الكميات المطروحة من اسطوانات البوتاجاز، اعتبارا من أول مايو وحتى نهاية شهر رمضان، ضمانا لتوافرها، كما يقوم جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بمضاعفة الكميات التي يطرحها عبر منافذه الثابتة والمتحركة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى.

بجانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتوسع في إقامة الشوادر الخاصة ببيع اللحوم الحية، إضافة إلى تفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين.