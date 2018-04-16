ماكرون يتراجع ويوضح تصريحاته بشأن عزم ترامب ابقاء قوات أمريكية في سوريا

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين ، التصريحات، التي أدلى بها يوم أمس الأحد، في مقابلة تليفزيونية حول عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء القوات الأمريكية في سوريا، وهو ما نفاه البيت الأبيض .

وقال ماكرون «إنه لم يكن يتحدث عن وجود عسكري أمريكي طويل الأمد في سوريا، بل عن المشاركة المستمرة في الجهود الإنسانية وجهود صنع السلام».

كانت الإدارة الأمريكية قد رفضت بشدة مساء الأحد تصريحات ماكرون والتي ذكر فيها بأنه أقنع ترامب بـ«البقاء في سوريا لمدة أطول»، وذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي الشهر الماضي بأنه يريد الانسحاب قريباً جداً.