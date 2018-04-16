قال محمد الخياط، والد الشهيد المقدم مصطفى الخياط، الذي استشهد اليوم الاثنين، في العملية الشاملة «سيناء 2018» إن: «أولادي كلهم فداء لمصر، ولو طُلبت للحرب لن أرفض».

وأضاف «الخياط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الشهيد له نجلين، أحدهما في الثالث الابتدائي، والآخر في الصف الأول من ذات المرحلة.

وتابع: «أريد أن أعلم ما هو دين ووطن هؤلاء، أنا حضرت حرب أكتوبر، وكنت أتمنى أن يحارب نجلي إسرائيل وليس تنظيم الإخوان، أنا لا أتمالك أعصابي، لا أعرف ما الذي يريدونه».

وأعرب عن سعادته بأن نجله شهيدًا، معقبًا: «قيادة القوات المسلحة أبلغتنا باستشهاده، وهو في معكسر الجلاء بالإسماعيلية الآن وأنا متوجه إليه، وسنصلي عليه غدًا الثلاثاء، ربنا يصبرنا ويصبّر مصر».

وشددة على ضرورة عدم المصالحة مع تنظيم «الإخوان»، مستطردًا: «لا يجوز أن تكون هناك مصالحة مع من قتل نجلي، أريد أن أعرف ما هي ملتهم، لكم دينكم ولي دين».

وينتظر أبناء محافظة الإسماعيلية وصول جثمان الشهيد المقدم أركان حرب مصطفى الخياط، الذي استشهد في إحدى العمليات العسكرية في سيناء، ومن المقرر أن يُشيّع جثمانه، غدًا الثلاثاء، حسبما ذكر والده.