عمرو أديب يتساءل: ليه البلد مفيهاش سياسة تقشفية؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعجبه من عدم وجود سياسة تقشفية بمصر، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، متسائلًا: «ليه البلد مفيهاش سياسة تقشفية؟».

وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، إنه يقصد بالسياسة التقشفية التي يريدها تقشف الدولة وليس المواطن، قائلًا: «ليه منقللش الأضواء في الوزارات، وسيارات الوزراء، والسكرتارية في الهيئات المختلفة، ونوجه فلوسها للصحة والتعليم حتى لو كانت بسيطة؟».

وأوضح أن الهدف من مطالبته بوجود سياسة تقشفية بالدولة هو إشعار المواطن بالحالة التي تمر بها مصر، قائلًا: «يجب أن تظهر الدولة أمام الناس في مشهد المتقشف المتصوف».