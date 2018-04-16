محافظ الدقهلية: إغلاق 23 منشأة طبية مخالفة إداريا

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، غلق 23 منشأة وعيادة طبية ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصة، غلقًا إداريًا.

وشمل القرار مراكز علاج طبيعي وتغذية، وعيادات نفسية وعصبية، ونساء وتوليد، وقلب وأوعية دموية، ومعامل تحاليل، وبصريات، وعيادات أسنان، وباطنة، وجراحة، ومخ وأعصاب، وعظام، وأطفال، وتخصصات مختلفة، بمراكز ومدن المنصورة، السنبلاوين، المطرية.

جاء قرار المحافظ، بعد إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة؛ للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، وثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القرار أوصى بإغلاق هذه المنشآت غلقا إداريا لمخالفتها للقوانين المنظمة للعمل لهذه المنشآت.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.