وزير الرياضة يتلقى دعوة لحضور مباراة المصري ومونانا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة دعوة من مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية لحضور مباراة الفريق امام مونانا الجابوني المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين في إياب دور ال 32 ببطولة الكونفدرالية.

ومن المحتمل أن يحضر الوزير المباراة أو على الأقل زيارة النادى المصرى والاجتماع بمجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارى و لاعبى الفريق قبل المباراة.

ومن المقرر أن يزور وزير الرياضة مشروع الفرع الجديد للنادي الإسماعيلي صباح غدا الثلاثاء يرافقه السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية ثم يغادر الوزير المحافظة متوجها الي بورسعيد لتفقد الأنشطة المختلفة بالمدينة الشبابية والرياضية يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان.