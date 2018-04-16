«المصريين الأحرار»: لم يعرض علينا الاندماج ضمن أي كيان سياسي

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على ما يدور من أنباء وأقاويل حول اندماج الأحزاب مع بعضها البعض لتكوين كيان سياسي.



وقال رئيس «المصريين الأحرار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إنه لم يُعرض على الحزب الاندماج ضمن أي كيان سياسي على الإطلاق.



وتابع: «لو اتفقنا على إن السياسة وسيلة وليست هدفًا سنحل كثير من المشكلات لأن ذلك يعني تطبيق مبادئنا من أجل تقدم الوطن وبالتالي يجب البناء من الأسفل عبر القواعد الشعبية».



وأكد أنه ليس هناك أي انقسام داخل الحزب حول تأييد الاندماج مع أحزاب أخرى أو رفض الفكرة، مشيرًا إلى أنه حتى لم يتحدث معه أي من النواب أو الأعضاء بشأن الانضمام إلى أحزاب وكيانات أخرى.