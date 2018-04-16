رفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام المستشار نبيل صادق، في القضية رقم 2880 لسنة 2016 إداري العجوزة، والتي يتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين، مرتضى منصور بالسب والقذف.

وجاء قرار المجلس في غياب النائب مرتضى منصور، فسأل رئيس المجلس علي عبد العال، النائب إيهاب الدماطي، قائلا: «أنت تترافع عنه؟»، في إشارة لـ«منصور»، فقال «الدماطي»: «النائب مرتضى منصور مش محتاج حد يدافع عنه».

وتلا وكيل اللجنة التشريعية، النائب أحمد حلمي الشريف، رأي اللجنة برفض طلب رفع الحصانة، قائلا إن الاتهام انطوى على «شبهة كيدية وتلفيق اتهامات كاذبة، وأن اللجنة قررت رفض طلب النائب العام رفع الحصانة عن العضو مرتضى منصور».

وأغلق «عبد العال»، باب المناقشة، ثم صوت النواب على الموافقة على رأي اللجنة التشريعية، ثم أعلن «عبد العال» موقف المجلس، قائلا: «أعلن رفض المجلس للطلبات المقدمة من السيد المستشار النائب العام، بشأن القضية رقم 2880 لسنة 2016 إداري العجوزة، برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور».

وأضاف رئيس «النواب» مبتسما: «أتمنى أن يكون هذا الطلب الأخير لكن أعتقد نديلوا "نمنحه" قرارا ممتدا، إيه رأيكم؟».

وزاد رئيس المجلس: «كدا "مرتضى" يجب إننا ننبهه إلى بعض التصرفات التي من الممكن أن تسيء إلى المجلس في يوم من الأيام، زميل فاضل عليه أن يضبط الألفاظ حتى لا يقع في المحظور».