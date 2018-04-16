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اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة ومعهد جوياتى للتكنولوجيا الدوائية بالهند

نعمان سمير
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 9:12 م | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 9:12 م

وقع رئيس جامعة المنصورة، محمد القناوي، اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة بجامعة المنصورة ومعهد جوياتي للتكنولوجيا الدوائية بالهند، ويمثله د. أجي كومار.

تأتي الاتفاقية في إطار خطة الجامعة لعقد اتفاقيات وشراكة مع مختلف الجامعات المراكز والمعاهد البحثية العالمية لنقل الخبرات المتميزة للباحثين بالجامعة.

وتشمل الاتفاقية تبادل المعلومات والخبرات العلمية والبحثية والتدريسية، وتنظيم برامج دراسية قصيرة المدى بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعوة الباحثين من الطرفين إلى المشاركة بهذه البرامج، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش عمل على كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعوة الباحثين للمشاركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجانبين.


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