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«السكة الحديد»: اقتحام تروسيكل للقضبان من مكان غير معد للعبور بمطروح

كتبت- ميساء فهمي
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 1:49 م | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 1:49 م

ذكرت هيئة السكة الحديد، أن تروسيكل، بدون لوحات معدنية، اقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، اليوم الإثنين، بين الضبعة وغزال على خط «القباري/مطروح»، وفر صاحبه هاربا.

وأضافت الهيئة، في بيانها اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 649 ركاب «مطروح/الإسكندرية»، فوجئ سائق القطار بتروسيكل اقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، وتم الاصطدام به وإلقائه خارج السكة بدون إصابات أو وفيات.

وناشدت هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.


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