الخارجية الروسية: موسكو لن تماطل في اعتماد قانون الرد على العقوبات الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تماطل في مسألة اعتماد قانون تدابير الرد على العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الوضع يملي اعتماده «القانون» بشكل عاجل.

وقال «ريابكوف»- في تصريحات خاصة، «أعتقد أن جدول النظر في مشروع القانون الهام هذا، سينظم بشكل لا يسمح بالمماطلة، الوضع يملي بنفسه الحاجة إلى الجهود النشطة».

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: «لا يمكننا الآن تحديد ما سيحدث ومتى، ولكن من وجهة نظر سياسية، وبالحديث من موقف وزارة الخارجية، نحن نرى ضرورة لتنفيذ ذلك بديناميكية».

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، قد وجهت فجر يوم السبت الماضي ضربات صاروخية لمنشآت تقول، إنها خاصة بأسلحة كيمياوية في سوريا، وذلك ردًا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق، يوم السبت قبل الماضي.