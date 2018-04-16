المفوضية الأوروبية تقترح إدراج بصمة إلكترونية في بطاقات الهوية بالاتحاد

اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج بصمة إلكترونية للأصابع وبيانات بيومترية أخرى مستقبلا في بطاقات الهوية بكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد، ديميتريس أفراموبولوس، في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة اليوم الإثنين، إنه بهذه الطريقة سيصبح من الأصعب على الإرهابيين والمجرمين تزوير الوثائق.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج بصمة الأصابع في بطاقات الهوية كعلامة مميزة للهوية أمر اختياري في ألمانيا حتى الآن.

وقال أفراموبولوس: «يتعين علينا تضييق الخناق حتى لا يعد هناك مساحة للإرهابيين والمجرمين أو وسيلة أمامهم لتنفيذ هجمات. هذا يعني أنه يتعين منع وصولهم إلى أموال أو وثائق مزورة أو أسلحة أو مواد متفجرة أو عبورهم لحدودنا خفية».