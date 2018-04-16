نقابة التعليم بتونس تعلق الدراسة في ظل الأزمة المستمرة مع الحكومة

أعلنت نقابة التعليم في تونس، تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد، بدءا من يوم غد الثلاثاء، في تصعيد جديد للأزمة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.

وذكرت النقابة، في بيان لها، أن تعليق الدراسة يأتي بسبب تعنت الحكومة، ورفضها القبول بمفاوضات جدية وغير مشروطة ومسؤولة تلبي مطالب منظوريها.

وقال كاتب عام نقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن: «الحكومة لا تريد الحلول وتدفع نحو الاحتقان الاجتماعي، وهي لا تؤمن بأن طاولة المفاوضات هي أساس حل كل المشاكل».

والأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم مستمرة منذ أشهر، إذ يطالب المعلمون أساسا برفع أجورهم وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة، الأمر الذي يمنحهم التخفيض في سن التقاعد.

وبسبب الأزمة، امتنع المعلمون عن التصريح بأعداد اختبارات النصف الأول من العام الدراسي، بينما لم يتبق إلا أسابيع قليلة على اختبارات النصف الثاني من العام.

وقال وزير التربية، حاتم بن سالم، إن الحكومة تعتبر حجب الأعداد أمر «غير قانوني»، ولا يمكن التفاوض من دون التراجع عن هذه الخطوة، كما اعتبر الوزير المطالب المالية لقطاع التعليم «تعجيزية».

ويعاني قطاع التعليم العمومي من وضع سيء للبنية التحتية بجانب نقص في أعداد المدرسين.