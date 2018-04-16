الإثنين 16 أبريل 2018 12:54 م القاهرة القاهرة 34°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟

النتـائـج تصويت

مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 16 مدنيا بانفجار عبوتين ناسفتين في الموصل

الموصل- د ب أ
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 11:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 11:17 ص

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم الإثنين، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في أحد أسواق الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال العقيد صالح حسن، من الشرطة الاتحادية: «انفجار عبوتين ناسفتين، وضعهما عناصر "داعش" في سوق المعاش في الساحل الأيمن من مدينة الموصل اليوم، أسفر عن قتل خمسة مدنيين وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة».

ويقصد سوق المعاش الذي يشهد ازدحاما في الصباح، الكثير من المزارعين من قضاء سنجار وتلعفر والبعاج، الذين يقومون ببيع محاصيلهم من الخضار والفواكه إلى الباعة، الذين يسوقونها إلى مختلف مناطق الموصل.

ومازالت العديد من مناطق الموصل تشهد عمليات تنفذها خلايا تنظيم «داعش» النائمة على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، القضاء على تنظيم «داعش» عسكريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك