وزير الدفاع البرتغالي يشيد بالقدرات التصنيعية للعربة المدرعة «تاج TAG»

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أشاد وزير دفاع جمهورية البرتغال جواو جوميز كرافينهو، بجودة وتميز العربة المدرعة تاج TAG أحدث منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا تمتعها بكل المواصفات العالمية وكفاءتها لتنفيذ المهام في مختلف البيئات والمناطق الوعرة الصعبة.

وحرص كرافينهو -خلال زيارته في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة- على مشاهدة العربة المدرعة من الداخل مبديا إعجابه الشديد بالقدرات التصنيعية للعربة المدرعة تاج، كما شاهد بيانا عمليا لإمكانيتها وقدراتها على تخطي الصعاب، مؤكدا تميزها بالأمان والحماية الكاملة لطاقم المدرعة.