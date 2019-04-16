ملكة بريطانيا تعرب عن حزنها العميق إزاء حريق كاتدرائية نوتردام

أعربت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن حزنها العميق إزاء الحريق الذي اندلع في كاتدرائية "نوتردام"ن بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الملكة إليزابيث - في رسالة بعثتها إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ونقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء - إنها والأمير فيليب شعرا بحزن عميق عند مشاهدة صور الحريق الذي اندلع في كاتدرائية "نوتردام"، معربة عن إعجابها بأفراد الطوارئ الذين خاطروا بأرواحهم من أجل إنقاذ هذا النصب التذكاري الوطني الهام، مضيفة أن أفكارها وصلواتها مع جميع الأشخاص في فرنسا خلال هذه الأوقات العصيبة.

وكان حريق هائل قد اندلع أمس الاثنين، في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية، مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى، وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار إثر ذلك.