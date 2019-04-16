الثلاثاء 16 أبريل 2019 3:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

وزير الدفاع التونسي: مسلحون أجانب حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:01 م

أكّد وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، أنّه تمّ ضبط مجموعتين مسلحتين حاولتا اجتياز الحدود البرية والبحرية للبلاد، الأولى مكونة من 11 شخصا من جنسيات أوروبية مختلفة حاولت اجتياز الحدود البحرية عبر زورقين مطاطيين، وتم رصدها وإيقافها في جزيرة "جربة".

وقال الزبيدي - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - أن المجموعة الثانية، والمكونة من 13 فرنسيا، حاولت اجتياز الحدود البرية بسيارات رباعية الدفع، موضحا أن عناصر هذه المجموعة رفضت التوقف لكن السلطات العسكرية أجبرتها على الامتثال.

وأوضح الوزير أنه تم تسليم كلتا المجموعتين إلى حرس الحدود.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك