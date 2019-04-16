رئيس المجلس العسكري بالسودان يعين الفريق مرتضي وراق واليا لولاية الخرطوم

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتعيين الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق، والياً مكلفا لولاية الخرطوم.
وكان البرهان أعفى الحكومة المركزية والولائية فور تعيينه، رئيسا للمجلس العسكري.