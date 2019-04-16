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الحكومة الإسبانية تؤكد تأييدها التام للشعب السوداني وقياداته

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 أبريل 2019 - 3:24 م

أعربت الحكومة الإسبانية عن تأييدها التام للشعب السوداني وقياداته، إزاء التحدي الصعب الذي يواجهونه من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي "التي بدأوها بنجاح، وهم وحدهم المسؤولون عنها".

وأكدت الحكومة الاسبانية - فى بيان وزعته اليوم الثلاثاء سفارتها بالقاهرة - أهمية "تشكيل حكومة مدنية لديها القدرة على الاستجابة لمطالب المجتمع، وأن تشرع بدون تأخير في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد".

واعتبرت حكومة مدريد أن نجاح العملية السياسية يعتمد بنسبة كبيرة على قدرة السلطة الجديدة على التوصل إلى توافق شامل في الآراء بشأن إطار دستوري شرعي، مع وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة بحرية ونزاهة.

وأضاف البيان: "وفقا لهذه القواعد، فإن الحكومة الاسبانية تعرب عن رغبتها في مواصلة العمل مع السلطات السودانية من أجل التطبيع التام لعلاقاتها مع المجتمع الدولي".

كما عبرت اسبانيا مجددا عن خالص تعازيها في الضحايا الذي سقطوا أثناء الاحتجاجات، مطالبة بـ "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة".


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