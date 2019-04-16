إثيوبيا وروسيا توقعان اتفاقية لاستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية

وقعت إثيوبيا وروسيا مذكرة تفاهم لاستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في مجالات الطب والزراعة والصناعة.

ووقع المذكرة من الجانب الإثيوبي وزير الابتكار والتكنولوجيا جيتاهون مكورياو، بينما وقعها عن الجانب الروسي المدير العام لمؤسسة الدولة الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليكيشوف؛ وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" اليوم الثلاثاء.

وأوضح وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي أن وزارته تخطط لاستخدام التكنولوجيا النووية في مجال الطب وتحسين العملية الجراحية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستتيح إمكانية استخدام خيارات الطاقة البديلة، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المائية لبناء الصناعات الكبيرة.

وتساعد روسيا في استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتسهِّل نقل مثل هذه التكنولوجيا والمعارف إلى الدول الأخرى بطريقة مستدامة، وتسمح مذكرة التفاهم باستخدام التكنولوجيا النووية في مجال الزراعة وتحديث عملية المعالجة.