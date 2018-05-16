صحيفة إيطالية: القاهرة سلمت روما فيديوهات حول قضية ريجينى

ذكرت صحيفة «ماسيجيرو» الإيطالية، اليوم، أن الجانب الإيطالى تسلم من الجانب المصرى فيديوهات كثيرة خاصة بمحطات مترو الأنفاق فى القاهرة، وذلك فى إطار التحقيقات الجارية بشأن مقتل باحث الدكتوراه الإيطالى فى مصر جوليو ريجينى، مطلع عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديوهات تحتاج لنحو 36 قرصا صلبا (هارد ديسك) لاحتوائها جميعا.

كان وفد قضائى إيطالى وصل إلى القاهرة، أمس، بقيادة النائب العام المساعد سيرجو كولايوكو، للاجتماع مع النائب العام المستشار نبيل صادق، لاستئناف التحقيقات حول قضية مقتل ريجينى، واستعادة صور مترو الأنفاق، وتنسيق عمليات الاسترداد الخاصة باللقطات التى التقطتها الكاميرات.

وذكرت «ماسيجيرو» أن عملية استرجاع فيديوهات المترو والتى أجرتها شركة روسية كانت «طويلة ومعقدة»، حيث ركز الفنيون على استرجاع صور كاميرات جميع محطات مترو الخط الثانى وليس محطتى مترو البحوث والدقى فقط، وذلك حتى يتسنى لهم البحث عن الصور التى اُلتقطت لجوليو ريجينى (يوم 25 يناير 2016)، فى إشارة إلى يوم اختفائه فى مصر.

وسيستغرق المحققون الإيطاليون فى عمليات تحليل الفيديوهات نحو 12 يوما، بحسب الصحيفة.

كانت النيابتان المصرية والإيطالية قد أعلنتا قبل أسبوع فى بيان مشترك أن «عملية تفريغ الكاميرات ستجرى فى 15 مايو الجارى»، وذلك فى «إطار التعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية والنيابة الإيطالية، فى تحقيقات ريجينى، وفقا لوكالة «أكى» الإيطالية.