كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على مواصلة مناوراتهما العسكرية

عقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سونج يونج-مو، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، فنسنت بروكس؛ لمناقشة انتقادات كوريا الشمالية لمناورات «ماكس ثوندير» العسكرية الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وقرارها تعليق المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء.

واجتمع وزير الدفاع الكوري الجنوبي، مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في مقر وزارة الدفاع لمدة 40 دقيقة حيث اتفق معه على استمرار إجراء مناورات «ماكس ثوندير» التي بدأت في يوم 11 مايو الجاري، وتستمر حتى يوم 25 من الشهر ذاته كما كان مخططا لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في رسالة نصية أرسلتها للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع، أن مناورات «ماكس ثوندير» ستُجرى كما كان مخططا لها، وليس هناك أي اختلاف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول ذلك.

واتفق الوزير الكوري الجنوبي سونج وقائد القوات الأمريكية، «بروكس» على أن تطبيع العلاقات بين الكوريتين لن يقتصر تأثيره على الأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا فقط، بل يشمل أيضا العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الكوريتين.

وقال مصدر حكومي، إن سونج وبروكس، يبدو أنهما ناقشا إعلان كوريا الشمالية الذي أصدرته فجر اليوم، وتبادلا وجهات نظرهما بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح مصدر بالجيش إن تدريبات «ماكس ثوندير»، هي مناورة عسكرية مشتركة دفاعية وسنوية لتعزيز «قدرات طياري المقاتلات».