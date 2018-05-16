«التموين»: الحديث عن ارتفاع الأسعار «وشايات تجارية»

علق ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ما يتردد حول نقص الدواجن من المجمعات الاستهلاكية وارتفاع أسعارها.

وقال متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، إن المعروض من الدواجن يكفي احتياجات السوق، متابعًا أن الحديث عن ارتفاع الأسعار ما هو إلا وشايات تجارية يفتعلها بعض التجار لاستغلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب أكبر، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الدواجن المجمدة تباع في كافة المجمعات الاستهلاكية المتواجدة بكل المحافظات، بسعر 19 جنيهًا للكيلو، مجددًا تأكيده أن الاحتياطي يكفي الاحتياجات طوال شهر رمضان، الذي يبدأ أول أيامه غدًا الخميس.

وأكد أن الدولة متمثلة في وزارة التموين، تقف بكل قوة أمام هذه الممارسات، باعتبارها نوع من أنواع التعطيش، وهو ما يتنافى مع الأعراف التجارية والقوانين المنظمة للتجارة، مشيرًا إلى مواصلة حملات الرقابة من التجارة الداخلية ومباحث التموين، لكشف هؤلاء التجار الذين يروجون للشائعات في محاولة منهم لتعطيش السوق، وتط5بيق العقوبات عليهم بحسب القانون.