هازنهاتل يرحل عن تدريب لايبزج

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ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن المدرب النمساوي رالف هازنهاتل رحل عن منصب المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم.

وفي أول موسم له بالدوري الألماني (بوندسليجا) ، قاد هازنهاتل الفريق لمفاجأة إحراز المركز الثاني في الدوري ، لكن الفريق أنهى الموسم المنقضي ، تحت قيادته في المركز السادس ، المؤهل للمشاركة بالدوري الأوروبي.

ومن المفترض أن يستمر عقد هازنهاتل حتى يونيو 2019 ، لكن موقع "سبورت بازر" الإخباري ذكر اليوم أن المدرب رفض البقاء بالمنصب دون تمديد العقد.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن النادي فضل التمهل في تقديم عرض للمدرب لتمديد التعاقد.