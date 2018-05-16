إعداد خطة استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة بسوهاج

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، أنه في إطار خطة الدولة والمحافظة لإعداد خطة استراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة في سبيل التطوير والتنمية المستدامة، عقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام؛ لعرض ما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية للمخلفات الصلبة لمحافظة سوهاج 2017 - 2037، والتي تم وضعها بالتعاون بين وزارة البيئة ومركز الاستشارات الهندسية والتدريب بجامعة حلوان.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى أحمد إسماعيل أستاذ بكلية هندسة المطرية ورئيس مركز الاستشارات الهندسية والتدريب بجامعة حلوان، والدكتور كريم عبدالرازق الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية بجامعة حلوان، وعدد من أعضاء الفريق المكلف لإعداد الخطة، ولفيف من القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، ومديري المديريات، ومديري الإدارات التنفيذية والهندسية بالمحافظة.

حيث تم عرض الخطة الموضوعة؛ للتخلص الأمثل للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها، وناقش الاجتماع الخطة التي تنقسم إلى 3 مراحل «خطة قصيرة المدى من 2017 - 2022، وخطة متوسطة المدى 2022 - 2027، وخطة طويلة المدى 2027 - 2037»، حيث تم عمل تحليل للوضع الراهن للمخلفات الصلبة داخل المحافظة والاحتياجات العاجلة؛ لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، وكمية المخلفات الناتجة وعدد المعدات الصالحة والمعطلة.

ناقش الاجتماع كذلك الوضع المالي من المصروفات والإيرادات المخصصة؛ لتنفيذ الخطة وكيفية تغطية الفجوة المالية، ودراسة التعداد السكاني وزيادة كمية المخلفات بزيادة السكان بمرور السنوات، وعدد عربات جمع القمامة والمسافات بين أماكن جمعها، كما تم عرض التدخلات السريعة المقترحة كإعادة توزيع المعدات داخل المحافظة وتأهب الحملات للقيام بأعمال الصيانة وتطوير وتحديث عدد من المحطات الوسيطة وتوفير سيارات نقل قمامة حمولة 20 متر مكعب، وتطوير مدافن المخلفات ووضع بدائل لعملية المعالجة البيئية.