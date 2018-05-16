رد الحكم الدولي محمد فاروق الذي ادار مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة ، على تشكيك البعض في قراره بطرد مهاجم الفريق السكندري حسام حسن بالدقيقة 70.

وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك ليتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ25 في تاريخ القلعة البيضاء بعدما فاز على الفريق السكندري في مباراة ماراثونية بضربات الحظ 5 - 4 .

محمد فاروق حكم نهائي كأس مصر، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء الأنوار" : " مستحيل هطرد لاعب بدون وجه حق، حسام حسن هو عارف قال اية تلفظ بلفظ خارج رغم تحذيري له منذ بداية المباراة مثل باقي اللاعبين بضبط النفس ولكنه اخطأ لذا قمت بطرده".

وأكمل الحكم الدولي محمد فاروق : " البطاقة الصفراء الأولي التي حصل عليها حسام حسن ، كانت بسبب ذهاب اللاعب عقب تسجيله لهدف فريقه نحو جماهير الزمالك في المدرجات وهو ما ادي لقيامهم بإلقاء بعض الأحجرة والزجاجات وهو ما قد يؤدي لكارثة ، والقانون الدولي ينص أنه في تلك الحالات يتوجب على حكم المباراة إشهار البطاقة الصفراء للاعب الذي يقوم بذلك الفعل".