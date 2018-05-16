أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح أعمال المؤتمر الوطني الخامس للشباب، في القاهرة.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس للشباب، صباح الأربعاء، إنه افتقد مثل هذه المؤتمرات خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ بسبب ظروف الانتخابات، موضحًا أنه: «سيتم احتساب هذا المؤتمر ضمن الفترة الرئاسية الأولى له».

وأضاف أن كلام كثير لابد وأن يتم الاستماع له، قائلًا: «نريد أن نستكمل مسيرتنا، ونبني بلدنا، فما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية خطوة على الطريق».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، بحضور عشرات المسؤولين في الدولة، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة.