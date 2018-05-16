تشكيل دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضى

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أصدر المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة مركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى قرارا بتشكيل دائرة البطلان بالمركز من كل من السادة :



١ ) المستشار الدكتور/ فتحى المصرى -- نائب رئيس محكمة النقض " رئيسا "



٢ ) المستشار / محمد عبد النبى -- رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة " عضوا "



٣ ) المستشار / إبراهيم عبد الخالق -- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة " عضوا "



و تضمن القرار تحديد جلسات نظر القضايا يومى الثلاثاء و الأربعاء من كل أسبوع و أمر المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بإحالة دعاوى بطلان أحكام حل اتحادى السلة والطائرة وانتخابات نادى الشمس لنظرها بجلسة الثلاثاء القادم ٢٢ مايو و إخطار الخصوم بذلك.