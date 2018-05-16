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تشكيل دائرة البطلان بمركز التسوية والتحكيم الرياضى

الشروق
نشر فى : الأربعاء 16 مايو 2018 - 3:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 مايو 2018 - 3:25 م


أصدر المهندس هشام حطب، رئيس مجلس إدارة مركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى قرارا بتشكيل دائرة البطلان بالمركز من كل من السادة :


١ ) المستشار الدكتور/ فتحى المصرى -- نائب رئيس محكمة النقض " رئيسا "


٢ ) المستشار / محمد عبد النبى -- رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة " عضوا "


٣ ) المستشار / إبراهيم عبد الخالق -- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة " عضوا "


و تضمن القرار تحديد جلسات نظر القضايا يومى الثلاثاء و الأربعاء من كل أسبوع و أمر المستشار محمد السيد خليفه الأمين العام لمركز التسوية و التحكيم الرياضى المصرى بإحالة دعاوى بطلان أحكام حل اتحادى السلة والطائرة وانتخابات نادى الشمس لنظرها بجلسة الثلاثاء القادم ٢٢ مايو و إخطار الخصوم بذلك.


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