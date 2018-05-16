قرشان يفصلان الدولار عن حاجز الـ18 جنيها

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ــ 17.98 جنيه سعر العملة الخضراء فى «أبو ظبى الإسلامى».. وسعر البنك الأهلى يقفز 6 قروش

ــ «بلتون»: الدولار لن يتخطى 18 جنيهًا.. و«برايم»: الزيادة مؤقتة بسبب خروج 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة



واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصرى فى موجة الصعود التى بدأت منذ الأسبوع الماضى، ليقترب بشدة من حاجز الـ18 جنيها، وسجل أعلى سعر له 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى.

ورفع البنك الأهلى المصرى سعر العملة الخضراء 6 قروش خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 17.90 جنيه للبيع و17.80 جنيه للشراء، كما رفع بنك مصر السعر 10 قروش مسجلا 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع، ورفع بنك قناة السويس السعر 7 قروش ليسجل 17.87 و17.96 للشراء والبيع على التوالى، وزاد دولار البنك التجارى الدولى 8 قروش مسجلا 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

«الارتفاع لن يتخطى حاجز الـ 18 جنيها.. سيقتصر الأمر على هذه القروش التى كسبتها العملة الخضراء فى الفترة الحالية»، توقعت علياء ممدوح محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار «بلتون».

وقالت ممدوح إن ارتفاع أسعار البترول عالميا يصاحبه ارتفاع فى أسعار العملة الخضراء على مستوى العالم خاصة فى الأسواق الناشئة، وأضافت أن قوة الدولار عالميا والتوقعات برفع الفائدة الأمريكية تؤثر على الدولار.

من جهتها، قالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، إن الزيادة مؤقتة وتوقعت أن يستقر الدولار مرة أخرى بعد تثبيت المركزى لسعر الفائدة فى اجتماع اليوم.

وتابعت: «أسعار الدولار ارتفعت بالبنوك المصرية تأثرا بخروج 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بعد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة فى امريكا وتركيا والأرجنتين».

وأكدت نجم أن هذا «مؤشر صحى يدل على انعكاس الأحداث على سعر الصرف دون تدخل من المركزى لتثبيته».

ومن جانبها قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الاستيراد لتلبية احتياجات رمضان وموسم العمرة وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة بسبب توقعات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، عوامل أدات لارتفاع الدولار محليا.