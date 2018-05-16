مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون وثيقة الاجتماع التساعي حول سد النهضة

وقع ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تم الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلي المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل 6 أشهر، وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد".



وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استقبل أمس الثلاثاء، كلا من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، على هامش الاجتماع التساعي الثاني حول سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري والمخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.



وقال أبو زيد، في وقت سابق أمس، إن اللقاء "اتسم بالود الشديد والشفافية في الحوار، حيث أكد رئيس الوزراء علي التزامه الكامل بتعزيز وتطوير العلاقة مع مصر واستكمال بناء الثقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".



وأضاف أن شكري أكد على "أهمية العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتطويرها في كافة المجالات باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر، حيث أشار إلى الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الفني".



وأكد شكري حرص مصر على "تفعيل كافة آليات التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بما يحقق أهداف التنمية في الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق تطلعات شعوبها في غدٍ أفضل، فضلا عن تطلع مصر للتنسيق بين الجانبين تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".