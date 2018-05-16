أعلنت شركة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات «ON»، استمرار الإعلامي عمرو أديب في تقديم برنامج كل يوم على قناة ON E، لافتة إلى توقف البرنامج في شهر رمضان ثم لإجازة صيفية على أن يعود في سبتمبر 2018.

وقال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، إن التجديد مع الإعلامي عمرو أديب لموسم جديد جاء استكمالا للمشوار الذي بدأه عمرو مع انطلاق قنوات اون في أواخر 2016، ونظرًا لما يمثله برنامج «كل يوم» من ركيزة أساسية ساهمت في نجاح القناة وحصدها العديد من الجوائز.

يذكر أن الإعلامى عمرو أديب أعلن على الهواء، في الاول من مايو الجاري انه سيرحل عن قناة on e، يوم 15 مايو الذي يوافق الثلاثاء الماضي، نافيا أن يكون هناك خلافات اقتصادية أو سياسية مع إدارة القناة.

وكشف أديب، أن إدارة المحطة وافقت على رحيله بعد إلحاح كبير قبل رمضان المقبل أى يوم 15 مايو، خاصة أن انتخابات الرئاسة انتهت وأصبحت مصر أكثر استقرارا، مشيرا إلى أنه بذل على مدى عامين مجهودا كبيرا فى on e التى كانت وقتها قناة جديدة، وتمر بمرحلة انتقالية، ويتركها بعد أن حوّل تجربته لقصة نجاح، وبرنامج «كل يوم» هو الأول فى الاعلانات والأول فى المشاهدة على السوشيال ميديا والأول فى التأثير».

أقسم أديب على الهواء أنه ليس على خلاف مع أحد، بدليل أنه مستمر بالفعل على شاشة القناة حتى 15 مايو، مؤكدا أنه بقراره يرسى تقليدا جديدا بأن يعلن المذيع بنفسه متى سيرحل.

وتابع قائلا: «أنا أخرج من المحطة معززا مكرما سعيدا، وهذه المحطة دائما ستجدنى فى خدمتها فى أى لحظة تحتاجنى، ومصر فى أى لحظة ستحتاجنى ستجدنى، لأن عمرو أديب هو صنيعة مصر والمشاهدين».

وأضاف: «آن الأوان ليأتى شاب صغير أو كبير يجلس على هذا الكرسى ويعمل شغل أحسن منى، أما أنا فبعد 22 سنة فى تقديم البرامج اليومية فأشعر أننى عملت كل شىء فى الإعلام».