عمرو أديب عن طرد نقيب الصيادلة من الجمعية العمومية: «انتخبتوه ليه؟»

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة، بإيقاف وإحالة الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة للتأديب، وإلغاء قرارات النقابة العمومية التي اتخذت أمس، قائلًا: «طيب هو راجل فاسد انتخبتوه ليه، وأزاي؟ ومين اللي نجحه».



وأضاف «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، أمس الثلاثاء، أن أعضاء النقابة مسؤولين عن اختيارهم لنقيب الصيادلة، الذي استمر في عمله طول السنوات الماضية متابعًا: «الراجل تم طرده من الجلسة، المفروض في الجمعية العمومية يكون في مؤيد ومعارض، لكن الغريب أنه تم طرده بالإجماع».



وتشهد نقابة الصيادلة، مؤخرًا، حالة من الصراع بين النقيب، وبين أعضاء المجلس والجمعية العمومية، فضلًا عن دعوة كل طرف، بعزل الطرف الآخر.



