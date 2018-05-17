تعادل فريق المصري البورسعيدي إيجابيًا أمام الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تعادل فريق المصري البورسعيدي إيجابيًا أمام الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تعادل فريق المصري البورسعيدي إيجابيًا أمام الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.