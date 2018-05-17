تعادل فريق المصري البورسعيدي إيجابيًا أمام الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
بدأ المصري بتشكيل ضم كلًا من : أحمد مسعود - كريم العراقي – محمد كوفي – أحمد أيمن منصور - حمدي - فريد شوقي – شتا – عمرو موسي - أحمد شكري – إسلام عيسي – عبد الفتاح جريندو
بدأت المباراة بضغط من جانب المصرى لإدراك الهدف الأول سريعًا وهو ما تحقق بالدقيقة العاشرة برأسية إسلام عيسى بالدقيقة العاشرة من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق كريم العراقي، قابلها إسلام عيسى بضربة رأسية رائعة في الزاوية البعيدة لحارس الهلال لتسكن الشباك.
وفي الشوط الثاني حصل الهلال السوداني على ركلة جزاء تصدى لها لاعبه جوفاني مارانو ونجح في تسجيلها ببراعة.
سعى المصري بكل الطرق من أجل العودة للمباراة مجددًا وتسجيل هدف التقدم إلا أنه لم ينجح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
بهذا التعادل يصبح المصري بالمركز الثاني بترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل، خلف المتصدر نهضة بركان برصيد 6 نقاط.
كان المصرى استهل مشواره فى دورى المجموعات بالفوز على سونجو الموزمبيقى بهدفين نظيفين.