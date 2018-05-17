أعلن الإعلامي عمرو أديب، تراجعه عن مغادرة قناة «ON E»، التي يقدم عبرها برنامج «كل يوم»، بقوله «أنا مش ماشي، لسة قاعد شوية»، مشيرًا إلى معاودته استكمال حلقات برنامجه في سبتمبر المقبل.

وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامجه، مساء الأربعاء، إن عاملين أثرا فيه، وعلى إثرهما اتخذ قراره بعدم الرحيل، أولهما جمهوره ومتابعيه، الذين عبروا عن مدى محبتهم إياه ورغبتهم في بقائه عبر صفحات السوشيال ميديا، متابعًا: «المشاهدين كرموني زيادة عن اللزوم، وكان لديهم موقفًا جيدًا».

وأضاف أن العامل الآخر، الذي أثر عليه في اتخاذ قراره، كان رغبة القناة نفسها في الإبقاء عليه، ومحاولتها خلال هذه الفترة بإقناعه بالعدول عن قراره، لافتًا إلى قبوله الاستمرار في نهاية المطاف؛ لحرصه على نجاح «ON E».

وأنهى حديثه، قائلًا: «أنا بشكركم وآسف على إزعاجكم بهذا الشكل، وأنا لسة قاعد شوية».

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، عن مغادرته قناة «ON E»، التي يقدم عبرها برنامجه «كل يوم»، منتصف شهر مايو الجاري.