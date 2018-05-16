قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن قوات الجيش حققت تقدمًا كبيرًا في معارك درنة ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف «المسماري»، خلال مؤتمر صحفي حول عملية تحرير درنة، مساء الأربعاء، أن القوات الليبية ألحقت خسائر كبيرة بالجماعات الإرهابية في درنة، وقتلت عدد كبير منهم، موضحًا أن هدف المعركة هو تخليص أهل درنة من الإرهاب.

وحذر المدنيين من السماح للإرهابيين بوضع أسلحة فوق المنازل أو المزارع والشوارع، لأنه سيتم استهداف هذه المواقع فورًا، وهو ما قد يلحق خسائر بالمدنيين.

وأشار إلى وجود قيادات الجماعات الإرهابية حاليًا في تركيا، بينما يقاتل بعض الشباب المغرر بهم، وفق وصفه.

وأوضح أن الجيش الليبي يقاتل من أجل بسط سيادة وهيبة الدولة الليبية على إحدى مدنها، وإنقاذ درنة من الإرهاب، مشيرًا إلى قتال الجيش لتنظيم «داعش»، الذي تقاتله معظم دول العالم، وفق قوله.

وأكد أن قوات الجيش تراعي مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والإنسانية في القتال بدرنة، مشددًا على أن الجيش الليبي مستمر مع معركته ضد الإرهاب حتى تحرير الوطن الليبي بالكامل، متابعًا: «نقول للكيانات الإرهابية كلها، صبرًا دوركم آتٍ».